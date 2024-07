"This is where I belong", video del Palermo per i tifosi nel mondo - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – Comincia con il “capitolo 1” il video-racconto della campagna “This is where I belong” che accompagna l’inizio della stagione del Palermo 2024-2025, dopo il debutto nelle creatività della campagna abbonamenti e dell’evento di presentazione dell’home kit a New York. This is where I belong, liberamente trasposto in Italiano con “Il mio posto nel mondo”, vuole identificare la passione rosanero come un luogo ideale in cui sentirsi a casa. Il primo capitolo di questo racconto è la storia di Marco, un ragazzo palermitano che si trasferisce a New York e si trova ben presto ad affrontare lo spaesamento e la solitudine in una città così diversa dalla sua. La maglia rosanero gli servirà a tenersi stretta la propria identità e anzi a usarla come strumento per governare in modo positivo il cambiamento e ritrovare un nuovo equilibrio senza perdere mai il legame con le proprie radici. È un omaggio alle centinaia di migliaia di palermitani e siciliani che fin dalla fine del diciannovesimo secolo sono sbarcati in America in cerca di fortuna, portando con sé poco più che qualche indumento. Ma proprio grazie alla forza della propria identità hanno saputo costruire destini brillanti, fino a generare negli Stati Uniti la più grande comunità di siciliani all’estero.gm/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Palermo Calcio)