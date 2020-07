Thierry Bollorè è il nuovo CEO di Jaguar Land Rover - Tuttoggi

Thierry Bollorè è stato nominato CEO di Jaguar Land Rover, con decorrenza 10 settembre 2020. Ad annunciarlo Natarajan Chandrasekaran, Chairman di Tata Sons, Tata Motors e Jaguar Land Rover. “Sono lieto di porgere a Thierry il benvenuto in Jaguar Land Rover. Imprenditore e leader affermato a livello mondiale, esperto nella realizzazione di trasformazioni complesse, Thierry porterà tutta la sua esperienza in uno dei ruoli più rispettati del mondo automobilistico” ha dichiarato Chandrasekaran. Bollorè vanta una grande esperienza nel settore automotive, avendo recentemente ricoperto il ruolo di CEO in Renault, ed in precedenza posizioni di rilievo in Faurecia, un’azienda produttrice di componentistica di livello mondiale.

Commentando la propria nomina, Thierry Bollorè ha dichiarato: “Jaguar Land Rover è famosa nel mondo come brand dalla incomparabile tradizione, dal design squisito e dalla profonda integrità progettuale. Sarà per me un privilegio guidare questa fantastica Società attraverso quelli che continuano ad essere i tempi più difficili della nostra generazione.

Famosi per la passione e lo spirito, le donne e gli uomini di Jaguar Land Rover sono la forza propulsiva del successo della Società. Sono veramente entusiasta di entrare nella squadra, e di continuare a plasmare il futuro di questa iconica Azienda”.

Bollorè succede a Ralph Speth, che ricoprirà, come annunciato, la carica di vicepresidente non esecutivo di Jaguar Land Rover.

“Voglio ringraziare Ralph per i dieci anni di leadership e di vision in Jaguar Land Rover, e dargli il benvenuto nel nuovo ruolo di vicepresidente, che si aggiunge a quello che già ricopre nel consiglio di amministrazione di Tata Sons” ha aggiunto Chandrasekaran.

