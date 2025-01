The Notre Dame Magnificat Choir in concerto ad Assisi - Tuttoggi.info

Il Coro Magnificat dell’Università di Notre Dame (Indiana, USA) annuncia un’importante esibizione in Italia, dove porterà il suo repertorio di musica sacra:

Giovedì 9 gennaio 2025 ore 19:00 nella Basilica di San Francesco d’Assisi, Assisi

Composto da 40 cantori provenienti da Notre Dame e dal Saint Mary’s College, il Magnificat Choir si dedica a proclamare la gloria di Dio attraverso il canto, celebrando le tradizioni musicali della Chiesa e promuovendo l’inclusività. Il programma musicale del Magnificat Choir spazia dai classici corali europei, come Lift Thine Eyes di Mendelssohn, alla musica contemporanea di Ēriks Ešenvalds. Include anche tradizioni sudamericane con brani come Hanacpachap Cussicuinin, spiritual e inni americani come Down in the River to Pray, e canti gregoriani come Jerusalem Surge. Un repertorio che unisce tradizione e innovazione, celebrando la diversità culturale e spirituale della musica sacra.

Sotto la direzione di Patrick Kronner, il coro si è già esibito in tour internazionali in Irlanda, Perù e Canada, riscuotendo unanime apprezzamento.

L’ingresso è libero e gratuito fino al raggiungimento della massima capienza della Basilica.





Per informazioni relativi ai concerti 2025:

Associazione Internazionale Amici della Fondazione Pro Musica e Arte Sacra

Tel. 06 68805816

https://www.amicimusicasacra.com/concerti.asp?stato=OK

Luogo: Basilica di San Francesco d’Assisi, Piazza San Francesco, 2, ASSISI, PERUGIA, UMBRIA

Data Inizio: 09/01/2025

Data Fine: 09/01/2025

Ora: 19:00

Artista: The Notre Dame Magnificat Choir

Prezzo: 0.00