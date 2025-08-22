 The future is a tree. Marco Bardoscia chiude a Castel Rigone il XXVIII Festival Internazionale Giovani Concertisti - Tuttoggi.info
Redazione

Ven, 22/08/2025 - 09:37

Appuntamento di chiusura, sabato 23 agosto, per la XXVIII edizione del Festival Internazionale Giovani Concertisti di Castel Rigone. Alle 21 il palco di piazza Sant’Agostino, nel centro dello splendido borgo che affaccia sul Trasimeno, ospiterà il concerto The future is a tree, con Marco Bardoscia, contrabbasso, William Greco, pianoforte, e Dario Congedo, batteria, su musiche dello stesso contrabbassista salentino.

Diplomato in contrabbasso classico al conservatorio “T. Schipa” di Lecce e in musica Jazz presso il conservatorio “N. Rota” di Monopoli, negli anni Bardoscia ha approfondito il legame con la sua terra, in Puglia, collaborando con tutti i maggiori esponenti della scena tradizionale e lavorando sul repertorio musicale, rimescolandolo con il suo personale linguaggio. Collabora inoltre assiduamente con il trombettista Paolo Fresu, lavorando in diverse incisioni della sua casa discografica Tǔk.

Si conclude così l’edizione 2025 della rassegna fondata dal M° Giorgio Porzi e promossa dall’Associazione Filarmonica “G. Verdi” di Castel Rigone, in collaborazione con il Comune di Passignano sul Trasimeno, con il patrocinio della Regione Umbria e della Camera di Commercio dell’Umbria, e di cui per il terzo anno l’Orchestra da Camera di Perugia ha curato la direzione artistica.

In caso di maltempo il concerto si terrà presso il santuario di Maria SS. Dei Miracoli (info e biglietti: 348 9272462 – info.festivalgiovaniconcertisti@gmail.com).

Luogo: piazza Sant’Agostino, piazza Sant’Agostino, Castel Rigone, PASSIGNANO SUL TRASIMENO, PERUGIA, UMBRIA

