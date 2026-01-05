 Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: "Comincio anno con un piede bionico" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio anno con un piede bionico”

tecnical

Thais Wiggers, operazione alla caviglia dopo incidente: “Comincio anno con un piede bionico”

Lun, 05/01/2026 - 14:03

Condividi su:

(Adnkronos) –
“Piede bionico” per Thais Wiggers. La modella brasiliana ha aggiornato sulle sue condizioni di salute dopo l’incidente in montagna che ha portato alla frattura della caviglia: “Inizierò il mio anno così! Con il piede destro “bionico”!! Oggi mi sono operata la frattura al malleolo peroneale, mi hanno messo una placca di titanio e delle viti. E’ andato tutto benissimo”, ha scritto in un post condiviso sul proprio profilo Instagram. 

“Tra 20 giorni tornerò a camminare con un tutore che più sembra uno stivale di Louboutin!! Nero, esagerato con la suola rossa”, ha continuato Wiggers condividendo un carosello di foto dall’ospedale, con tanto di lastra, “come ogni donna indipendente non vedo l’ora di tornare alla mia vita normale ma frenetica, riprenderò il mio corso di sommelier prima ancora di poter camminare, sto già facendo addominali anche se sono a letto e le stampelle mi hanno dato delle spalle ancora più forti (in tutti i sensi)”. 

L’incidente, insomma, non ha tolto il buonumore: “Come mi ha detto un amico, “vai tranquilla sei a credito con la fortuna, il tuo anno sarà meraviglioso”! 2026 Avanti tutta!!”, ha concluso la modella. 

 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!