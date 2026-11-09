Tg Sport - 9/11/2026 - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Pirotecnico 2-2 tra Fiorentina e Juventus nel posticipo

– L’Inter supera 2-0 il Como e vola a -1 dalla vetta

– Il Milan espugna Marassi per 2-1 contro il Genoa

– L’Atalanta torna al successo a Monza grazie alla rete di Krstovic

– Napoli e Lazio si dividono la posta nell’1-1 del Maradona

– La Roma cala il tris contro il Sassuolo e vola al secondo posto

– Formula 1, trionfo di Norris nel bagnato Gp del Brasile

– MotoGP: Bezzecchi dominante in Qatar, Marquez vede la Decima

– Tennis: Errani e Paolini partono bene alle Wta Finals

– Tennis: ranking ATP invariato, Zverev sempre leader

– La Barba al Palo – Inter-Como: ore 18, lezione di calcio

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