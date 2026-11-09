Tg Sport - 9/11/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pirotecnico 2-2 tra Fiorentina e Juventus nel posticipo
– L’Inter supera 2-0 il Como e vola a -1 dalla vetta
– Il Milan espugna Marassi per 2-1 contro il Genoa
– L’Atalanta torna al successo a Monza grazie alla rete di Krstovic
– Napoli e Lazio si dividono la posta nell’1-1 del Maradona
– La Roma cala il tris contro il Sassuolo e vola al secondo posto
– Formula 1, trionfo di Norris nel bagnato Gp del Brasile
– MotoGP: Bezzecchi dominante in Qatar, Marquez vede la Decima
– Tennis: Errani e Paolini partono bene alle Wta Finals
– Tennis: ranking ATP invariato, Zverev sempre leader
– La Barba al Palo – Inter-Como: ore 18, lezione di calcio
/gtr
– Pirotecnico 2-2 tra Fiorentina e Juventus nel posticipo
– L’Inter supera 2-0 il Como e vola a -1 dalla vetta
– Il Milan espugna Marassi per 2-1 contro il Genoa
– L’Atalanta torna al successo a Monza grazie alla rete di Krstovic
– Napoli e Lazio si dividono la posta nell’1-1 del Maradona
– La Roma cala il tris contro il Sassuolo e vola al secondo posto
– Formula 1, trionfo di Norris nel bagnato Gp del Brasile
– MotoGP: Bezzecchi dominante in Qatar, Marquez vede la Decima
– Tennis: Errani e Paolini partono bene alle Wta Finals
– Tennis: ranking ATP invariato, Zverev sempre leader
– La Barba al Palo – Inter-Como: ore 18, lezione di calcio
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