Tg Sport - 6/5/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il calcio piange Beccalossi, il mago del dribbling dell’Inter
– Serie A, gli arbitri per il 36esimo turno: Milan-Atalanta a Zufferli
– Van Basten accusa “Le proprietà straniere affondano il calcio italiano”
– Italia al Mondiale, Zampolli insiste: vertice Fifa il 20 maggio
– Polonara dice addio al basket “Non sarò mai più quello di prima”
– Sinner a Roma per fare la storia, esordio sabato al Foro Italico
– Cassani fa le carte al Giro d’Italia 2026
/gtr
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– Serie A, gli arbitri per il 36esimo turno: Milan-Atalanta a Zufferli
– Van Basten accusa “Le proprietà straniere affondano il calcio italiano”
– Italia al Mondiale, Zampolli insiste: vertice Fifa il 20 maggio
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