Tg Sport - 5/10/2026 - Tuttoggi.info

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Tg Sport – 5/10/2026

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Tg Sport – 5/10/2026

Lun, 05/10/2026 - 20:02

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Pechino, Medvedev squalificato per pallata al pubblico, Djokovich in finale
– Tennis, Sinner salta Shanghai ma resta al comando del ranking
– Nations League, Mancini ricorda Vialli e prepara le scelte per la Turchia
– Qualificazioni Euro 2027, stasera la sfida decisiva dell’Under 21 contro la Polonia
– Serie A, parla Conte e blitz di De Laurentiis a Castel Volturno
– MotoGp, trionfo di Marc Marquez a Motegi
– F1, Verstappen vince a Sepang davanti ad Antonelli
– Ciclismo, argento per Ciccone ed europeo a Evenepoel
– Il trail running diventa un ponte tra Italia e Cina
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