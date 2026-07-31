Tg Sport - 31/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Morto Franco Baresi, il mondo del calcio piange il Capitano rossonero
– Il cordoglio delle istituzioni e delle leggende del calcio
– L’omaggio del Paese e dei club per l’icona e tedoforo azzurro
– Inter, ufficiale l’arrivo di Stones: Chivu presenta la sfida al City
– Juve, idea scambio Conceição-Zirkzee con il Manchester United
– FIFA sotto attacco: FA e premier britannico contro piani Infantino
– Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma
– Manfredonia capitale della vela giovanile, Ettorre “Felici di tornare in Puglia”
– Finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre
– Morto Franco Baresi, il mondo del calcio piange il Capitano rossonero
– Il cordoglio delle istituzioni e delle leggende del calcio
– L’omaggio del Paese e dei club per l’icona e tedoforo azzurro
– Inter, ufficiale l’arrivo di Stones: Chivu presenta la sfida al City
– Juve, idea scambio Conceição-Zirkzee con il Manchester United
– FIFA sotto attacco: FA e premier britannico contro piani Infantino
– Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma
– Manfredonia capitale della vela giovanile, Ettorre “Felici di tornare in Puglia”
– Finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre
gsl