Tg Sport - 31/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Morto Franco Baresi, il mondo del calcio piange il Capitano rossonero– Il cordoglio delle istituzioni e delle leggende del calcio– L’omaggio del Paese e dei club per l’icona e tedoforo azzurro– Inter, ufficiale l’arrivo di Stones: Chivu presenta la sfida al City– Juve, idea scambio Conceição-Zirkzee con il Manchester United– FIFA sotto attacco: FA e premier britannico contro piani Infantino– Mundialido 2026, il calcio unisce culture e comunità nel cuore di Roma– Manfredonia capitale della vela giovanile, Ettorre “Felici di tornare in Puglia”– Finale col botto a Hong Kong, oro per le fiorettiste azzurre

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