Tg Sport - 28/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sorteggio Europa League: Milan con Benfica, la Juventus pesca Real Sociedad e Az
– Champions League, il quadro delle italiane
– Milan, caccia al post-Leao
– Juve, scatto per Kessie
– Inter, nodo Calhanoglu
– Conference, Atalanta avanti con Scamacca, nell’urna pesca l’Ajax
– US Open, il tabellone degli azzurri
– Caso FIFA, l’UEFA sfida Infantino
– Focus F1, Ferrari e il bonus motori
azn
– Sorteggio Europa League: Milan con Benfica, la Juventus pesca Real Sociedad e Az
– Champions League, il quadro delle italiane
– Milan, caccia al post-Leao
– Juve, scatto per Kessie
– Inter, nodo Calhanoglu
– Conference, Atalanta avanti con Scamacca, nell’urna pesca l’Ajax
– US Open, il tabellone degli azzurri
– Caso FIFA, l’UEFA sfida Infantino
– Focus F1, Ferrari e il bonus motori
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