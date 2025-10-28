Tg Sport - 28/10/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Casting per il dopo Tudor, Spalletti in pole per la Juventus
– L’Inter cerca il riscatto contro Pioli, Roma per mantenere la vetta
– Sinner contro Bergs, derby italiano tra Sonego e Musetti a Parigi
– Formula uno spettacolare, in tre per il trono più ambito
– Viviani lascia con la medaglia d’oro, finale da favola
/gtr
– Casting per il dopo Tudor, Spalletti in pole per la Juventus
– L’Inter cerca il riscatto contro Pioli, Roma per mantenere la vetta
– Sinner contro Bergs, derby italiano tra Sonego e Musetti a Parigi
– Formula uno spettacolare, in tre per il trono più ambito
– Viviani lascia con la medaglia d’oro, finale da favola
/gtr