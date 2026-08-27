Tg Sport - 27/8/2026 - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Milan, le cessioni di Leao e Ricci scuotono i rossoneri

– Juventus, caccia all’attaccante tra David e Sorloth

– Lazio, ufficiale l’arrivo di Pinamonti

– Calcio, stasera a Montecarlo il sorteggio del maxigirone di Champions

– Pallavolo, azzurre e azzurri vincenti tra Europei e Fipav Cup

– Giochi del Mediterraneo, Italia scatenata con 97 medaglie totali

– La FIGC ritira il sostegno a Infantino per la presidenza FIFA

azn