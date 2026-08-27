Tg Sport - 27/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Milan, le cessioni di Leao e Ricci scuotono i rossoneri
– Juventus, caccia all’attaccante tra David e Sorloth
– Lazio, ufficiale l’arrivo di Pinamonti
– Calcio, stasera a Montecarlo il sorteggio del maxigirone di Champions
– Pallavolo, azzurre e azzurri vincenti tra Europei e Fipav Cup
– Giochi del Mediterraneo, Italia scatenata con 97 medaglie totali
– La FIGC ritira il sostegno a Infantino per la presidenza FIFA
azn
– Milan, le cessioni di Leao e Ricci scuotono i rossoneri
– Juventus, caccia all’attaccante tra David e Sorloth
– Lazio, ufficiale l’arrivo di Pinamonti
– Calcio, stasera a Montecarlo il sorteggio del maxigirone di Champions
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– Giochi del Mediterraneo, Italia scatenata con 97 medaglie totali
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