Tg Sport - 23/7/2026 - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Nazionale: vertice Figc a Milano in attesa del nuovo Ct

– Juventus: clima di tensione alla Continassa

– Inter e Milan: prolungamenti per Bisseck e Camarda, nodo Leao

– Roma e Napoli: emergenza esterni per Gasperini, Allegri cerca un difensore

– F1: febbre da pass per Monza

– Tennis: Alcaraz torna a Cincinnati

– Volley: Italia in semifinale di VNL, affronterà il Brasile

– Malagò, Maldini e Leonardo tra progetti e nuovo ct: “Chiamati i migliori al mondo”

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