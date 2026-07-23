Tg Sport - 23/7/2026 - Tuttoggi.info

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Tg Sport – 23/7/2026

ItalPress

Tg Sport – 23/7/2026

Gio, 23/07/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nazionale: vertice Figc a Milano in attesa del nuovo Ct
– Juventus: clima di tensione alla Continassa
– Inter e Milan: prolungamenti per Bisseck e Camarda, nodo Leao
– Roma e Napoli: emergenza esterni per Gasperini, Allegri cerca un difensore
– F1: febbre da pass per Monza
– Tennis: Alcaraz torna a Cincinnati
– Volley: Italia in semifinale di VNL, affronterà il Brasile
– Malagò, Maldini e Leonardo tra progetti e nuovo ct: “Chiamati i migliori al mondo”
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