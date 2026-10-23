Tg Sport - 23/10/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Juve frenata dal Rennes: Woltemade trascina ma finisce 2-2
– Milan sconfitto a Bournemouth: Maignan fa chiarezza sul rosso
– Atalanta ko ad Amsterdam: l’Ajax vince 2-0 nel finale
– Ranking Uefa: l’Italia scivola al nono posto stagionale
– Napoli-Roma: Allegri presenta la sfida del Maradona
– Inter: infortunio per Luis Henrique, stop di 20 giorni
– Panchine europee: Conte smentisce trattative avanzate
– Formula 1: prove libere ad Austin, Ferrari all’attacco
– MotoGP a Phillip Island: Bezzecchi vola nelle Practice, Bagnaia al Q1
– Tennis, Cobolli ai quarti a Lione
– Simoncelli nel cuore: l’eredità di Marco è una corsa senza fine
azn
– Juve frenata dal Rennes: Woltemade trascina ma finisce 2-2
– Milan sconfitto a Bournemouth: Maignan fa chiarezza sul rosso
– Atalanta ko ad Amsterdam: l’Ajax vince 2-0 nel finale
– Ranking Uefa: l’Italia scivola al nono posto stagionale
– Napoli-Roma: Allegri presenta la sfida del Maradona
– Inter: infortunio per Luis Henrique, stop di 20 giorni
– Panchine europee: Conte smentisce trattative avanzate
– Formula 1: prove libere ad Austin, Ferrari all’attacco
– MotoGP a Phillip Island: Bezzecchi vola nelle Practice, Bagnaia al Q1
– Tennis, Cobolli ai quarti a Lione
– Simoncelli nel cuore: l’eredità di Marco è una corsa senza fine
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