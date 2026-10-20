Tg Sport - 20/10/2026 - Tuttoggi.info

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Tg Sport – 20/10/2026

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Tg Sport – 20/10/2026

Mar, 20/10/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Torino travolgente a Parma: 3-0 firmato Simeone e Adams
– Il Monza travolge il Cagliari 4-0: show di Varela
– Confronto alla Juve, Spalletti frena la crisi con un cambio modulo
– Roma verso lo Slovan Bratislava, Gasperini frena su Dybala
– Napoli, Allegri carica i suoi in vista del Bodo
– Inter verso lo Shakhtar in Champions, Chivu sprona il gruppo
– Como verso la sfida da sogno col Manchester United
– Terremoto Sampdoria: esonerato Corradi, fumata nera per Giampaolo
– Ningbo Open, esordio vincente per Paolini: Kalinina ko in due set
– Uil, Ronzoni sui diritti nel mondo dello sport
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