Tg Sport - 16/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– L’Argentina rimonta l’Inghilterra e vola in finale con la Spagna 3 foto –
– Mondiale, si prepara l’ultimo tango di Messi contro la Roja 3 foto
– Juve, asse con il Leeds: 20 milioni da Muharemovic per Kolo Muani
– Nazionale, Maldini ha scelto Pirlo ma è scontro con club e tifosi
– Alcaraz, obiettivo Cincinnati: lo spagnolo attende il via libera
– MotoGp, intervento all’avambraccio per Bagnaia: ora il recupero
– Sci, Brignone riparte tra i dolori: “Non so se farò la stagione”
– Giustizia sportiva, la Corte Ue dà ragione ad Agnelli e Arrivabene
/gtr
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– Nazionale, Maldini ha scelto Pirlo ma è scontro con club e tifosi
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– MotoGp, intervento all’avambraccio per Bagnaia: ora il recupero
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