Tg Sport - 15/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Incredibile Inter, sotto di due gol ribalta l’Udinese 5-3
– La Roma non si ferma, 2-0 al Torino ed è primato
– Il Como continua a volare, battuto il Parma 2-1
– Europa League, la Juventus cerca il riscatto contro il Nec
– Europa League, il Milan prepara l’esordio europeo a San Siro
– Pugilato, clamoroso ritorno di Clemente Russo a 44 anni
– Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo con lo sguardo a Pechino
/gtr
– Incredibile Inter, sotto di due gol ribalta l’Udinese 5-3
– La Roma non si ferma, 2-0 al Torino ed è primato
– Il Como continua a volare, battuto il Parma 2-1
– Europa League, la Juventus cerca il riscatto contro il Nec
– Europa League, il Milan prepara l’esordio europeo a San Siro
– Pugilato, clamoroso ritorno di Clemente Russo a 44 anni
– Sinner torna ad allenarsi a Montecarlo con lo sguardo a Pechino
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