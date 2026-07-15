Tg Sport - 15/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Spagna prima finalista dei Mondiali, Francia ko 2-0
– Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione per Rocchi e per l’Inter
– L’Inter a caccia di esterni ma Doué costa troppo
– Juve, per Martinez serve l’offerta giusta
– Nazionale, Pirlo in pole position per la panchina
– Formula 1, Vasseur in vista di Spa: “Massimizzare il risultato”
– Beach Sprint, a Barletta i Campionati Italiani verso Los Angeles 2028
– Scherma nelle scuole e inclusione, siglata partnership Banca del Fucino-FIS
azn
– Spagna prima finalista dei Mondiali, Francia ko 2-0
– Inchiesta arbitri, chiesta l’archiviazione per Rocchi e per l’Inter
– L’Inter a caccia di esterni ma Doué costa troppo
– Juve, per Martinez serve l’offerta giusta
– Nazionale, Pirlo in pole position per la panchina
– Formula 1, Vasseur in vista di Spa: “Massimizzare il risultato”
– Beach Sprint, a Barletta i Campionati Italiani verso Los Angeles 2028
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