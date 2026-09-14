Tg Sport - 14/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Contro il Sassuolo la Juventus cade 3-2, decide l’ex Adzic
– Il Napoli si riscatta e piega il Bologna: decide Lobotka
– Serie A, stasera tre posticipi: Inter, Roma e Como in campo
– Volley, l’Italia piega 3-1 la Slovacchia e centra gli ottavi
– Atletica, Tamberi vince gli Ultimate Championship a Budapest con 2,37
– F1, trionfo di Kimi Antonelli a Madrid
– MotoGP, doppietta di Marc Marquez a Misano
– Tennis, Zverev vince gli US Open: Shelton 4°, Djokovich fuori dalla Top 10
– La Barba al Palo – La Var: chi l’ha vista?
azn
– Contro il Sassuolo la Juventus cade 3-2, decide l’ex Adzic
– Il Napoli si riscatta e piega il Bologna: decide Lobotka
– Serie A, stasera tre posticipi: Inter, Roma e Como in campo
– Volley, l’Italia piega 3-1 la Slovacchia e centra gli ottavi
– Atletica, Tamberi vince gli Ultimate Championship a Budapest con 2,37
– F1, trionfo di Kimi Antonelli a Madrid
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– Tennis, Zverev vince gli US Open: Shelton 4°, Djokovich fuori dalla Top 10
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