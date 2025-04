Tg Sport - 14/4/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Il derby di Roma finisce in parità, Soulè risponde a Romagnoli

– L’Atalanta ritrova la vittoria, sorride anche il Como

– Marquez trionfa in Qatar, Bagnaia secondo

– In Bahrain vince Piastri davanti a Russell, Ferrari quarta e quinta

– Van Der Poel batte Pogacar e vince la Parigi-Roubaix

– La Barba al Palo – Juve quarta, Tudor non è un tappabuchi

mrv