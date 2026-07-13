Tg Sport - 13/7/2026 - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Wimbledon: re Jannik Sinner concede il bis, è il suo 5° Slam

– Classifica Atp: Sinner vola a +5000 punti, Zverev al n. 2 e Cobolli entra in top ten

– MotoGP: Marquez domina la gara lunga in Germania, ma è tragedia a Brno

– Mondiali 2026: l’Argentina piega la Svizzera 3-1 e lancia la sfida all’Inghilterra

– Calcio: al via i raduni delle grandi di A, Inter deve rinunciare a Khalaili

– La Barba al Palo – E adesso sì manca l’Italia

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