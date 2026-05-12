Tg Sport - 12/5/2026 - Tuttoggi.info

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Tg Sport – 12/5/2026

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Tg Sport – 12/5/2026

Mar, 12/05/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sinner vince il derby con Pellegrino e vola ai quarti, bene Darderi su Zverev
– Serie A: beffa Napoli, Rowe firma il colpaccio Bologna al 91′
– Derby di Roma, la prefettura lo sposta, la Lega fa ricorso
– Ranieri: “La Nazionale? Difficile dire no”
– Coppa Italia: Marco Guida arbitro della finale Inter-Lazio
– Atletica: Golden Gala a Roma il 4 giugno, Jacobs e Furlani al via
– Piazza di Siena 2026: al via il centenario del concorso ippico
– MotoGP: Marc Marquez operato con successo dopo la caduta a Le Mans
– Nazionale: l’Italia di Baldini riparte dai giovani, Donnarumma capitano
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