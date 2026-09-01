Tg Sport - 1/9/2026 - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Presentato il GP d’Italia a Monza, La Russa: “Sarà una festa tricolore”

– Serie A, poker della Roma a Lecce e l’Atalanta beffa il Bologna al 96′

– Napoli, lieve aritmia benigna per McTominay: sarà operato

– Calciomercato, botti finali per Juve e Roma

– US Open, Berrettini e Darderi al secondo turno

– Italbasket battuta dalla Serbia nelle qualificazioni mondiali

– Volley, le azzurre di Velasco volano ai quarti degli Europei

– Sport, inclusione e cittadinanza europea alla Viterbo Half Marathon

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