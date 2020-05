Tg Salute - 22/5/2020 - Tuttoggi

In questo numero del Tg Salute: la start up Italianway ha messo a punto un “Protocollo di pulizia e sanificazione” per gli immobili; il Centro Clinico NeMO ha rafforzato il suo impegno di presa in carico dei propri pazienti anche “a distanza”; Angelini Pharma donera’ oltre 70.000 flaconi e oltre 500.000 bustine di Amuchina gel ai medici di medicina generale.