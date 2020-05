Tg Salute - 2/5/2020 - Tuttoggi

In questo numero del Tg Salute: testato positivamente in Italia un nuovo tipo di membrana filtrante per la produzione di una differente tipologia di mascherine; per l’Associazione Luca Coscioni “sarebbe da irresponsabili affrontare la fase 2 senza una stima reale dei contagiati in Italia”; Amgen e’ ancora “Great Place to Work” in Italia.