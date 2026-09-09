Tg News - 9/9/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Legge elettorale in Aula alla Camera dal 28 Settembre
– Affitti brevi, da Ue nuove norme per limitare caro casa
– Cremlino auspica ripresa negoziati con Usa e Kiev
– Stati Uniti: “Distrutte cinque petroliere iraniane”
– Genova, bimbo di 5 anni muore precipitando da finestra
– Roma, 7 arresti per omicidio Diabolik
– Nelle scuole italiane 68 crolli in un anno
– Fondazione Fiera Milano, al Portello un nuovo hotel di 90 metri
– Previsioni 3B Meteo 10 Settembre
azn
– Legge elettorale in Aula alla Camera dal 28 Settembre
– Affitti brevi, da Ue nuove norme per limitare caro casa
– Cremlino auspica ripresa negoziati con Usa e Kiev
– Stati Uniti: “Distrutte cinque petroliere iraniane”
– Genova, bimbo di 5 anni muore precipitando da finestra
– Roma, 7 arresti per omicidio Diabolik
– Nelle scuole italiane 68 crolli in un anno
– Fondazione Fiera Milano, al Portello un nuovo hotel di 90 metri
– Previsioni 3B Meteo 10 Settembre
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