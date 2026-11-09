Tg News - 9/11/2026 - Tuttoggi.info

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Tg News – 9/11/2026

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Tg News – 9/11/2026

Lun, 09/11/2026 - 19:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Papa Leone XIV a Buenos Aires, dalla messa per le famiglie all’incontro con il mondo del lavoro
– Ex Ilva, due offerte vincolanti: in corsa Jindal e Arvedi
– Manovra 2027, la Corte dei Conti: il 70% delle nuove entrate non è strutturale
– G7 a Parigi, Ucraina e minacce informatiche al centro del vertice
– Ucraina, pronto il tredicesimo pacchetto di aiuti militari italiani
– Israele, Eisenkot al lavoro per formare il nuovo governo
– Hacker, indagine sui dati di Tajani e verifiche alla Direzione antimafia
– Bergamo, settantenne uccisa a coltellate: fermato il figlio
– Poste Italiane, 800 defibrillatori in 242 sedi in tutto il Paese
– Previsioni 3B Meteo 10 novembre

gsl

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