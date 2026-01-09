Tg News - 9/1/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Strage Crans Montana, arrestato titolare locale
– In Svizzera la commemorazione per le vittime
– Palazzina esplode per fuga gas in Germania, muoiono italiani
– Russia colpisce Kiev con missile ipersonico
– Venezuela, dopo Gasperin liberato l’italiano Pilieri
– La protesta dei trattori a Milano, traffico in tilt
– Senzatetto, aumentano i morti per il freddo
– Meloni, da Crans Montana a sicurezza e Ucraina
– Previsioni 3B Meteo 10 Gennaio
azn
