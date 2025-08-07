Tg News - 7/8/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Ucraina, vertice Putin-Trump nei prossimi giorni
– Piano di Netanyhau su Gaza “Operazione di mesi”
– Anm “Non esiste alcun disegno contro il governo”
– Simona Cinà sarebbe morta per annegamento
– Donna uccisa a Foggia, fermato ex compagno
– A Rimini Sabato sciopero bagnini per orari lavoro
– Vacanze, ad Agosto 18 milioni in ferie
– Pedemontana Sud delle Marche, cantieri al via
– Previsioni 3B Meteo 8 Agosto
/gtr
/gtr