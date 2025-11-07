 Tg News - 7/11/2025 - Tuttoggi.info
Tg News – 7/11/2025

ItalPress

Tg News – 7/11/2025

Ven, 07/11/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Manovra, Cgil proclama sciopero per il 12 Dicembre
– Abu Mazen da Mattarella: “Vogliamo vivere accanto a Israele”
– Stretta Ue sui visti ai russi, ira di Mosca
– Shutdown, annullati 700 voli oggi negli Usa
– Condannata in Gran Bretagna stalker genitori Maddie McCann
– Modella aggredita in un treno, denunciato 26enne
– Anziana raggirata a Salerno, consegnati 30mila euro
– Poste Italiane, al via in Sicilia il servizio “Passaporti a sportello”
– Previsioni 3BMeteo 8 Novembre
