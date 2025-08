Tg News - 5/8/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:– Occupazione Gaza, tensione nel governo israeliano– Ucraina, vasta offensiva russa da Nord a Sud del fronte– Trump torna a minacciare Ue sui dazi– Caso Almasri, scontro Anm-Nordio– Non risponde al telefono, lo trovano con freccia in testa– Pescara, tassista nega corsa a non vedente– Serie A, arbitri spiegheranno decisioni in diretta– Previsioni 3B Meteo 6 Agosto

/gtr