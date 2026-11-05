Tg News - 5/11/2026 - Tuttoggi.info

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Tg News – 5/11/2026

ItalPress

Tg News – 5/11/2026

Gio, 05/11/2026 - 19:02

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ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Allarmi bomba su 18 voli in Europa, 6 coinvolgono l’Italia
– Proteste in Francia, incendiato liceo vicino a Tolosa
– Ucraina, Meloni scrive a Costa “Europa deve parlare a una sola voce”
– Rubio valuta dimissioni per prendere distanza da Trump
– Omicidi Villa Pamphili, ergastolo a Francis Kaufmann
– Garlasco, i legali di Sempio chiedono congelamento del processo
– Sindacati della scuola lanciano mobilitazione per 11 Novembre
– Maker Faire Rome, al Gazometro l’innovazione incontra i talenti under 35
– Previsioni 3B Meteo 6 Novembre
/gtr

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