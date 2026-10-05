Tg News - 5/10/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Premier Meloni registra propria voce a Ufficio Marchi Ue
– Spagna, si va ad elezioni anticipate il 29 Novembre
– Berlino, 007 “Da Mosca guerra ombra contro di noi”
– Estonia sposta truppe vicino al confine con la Russia
– Garlasco, spunta valutazione psicologica su Stasi mai depositata
– Femminicidio di Pamela Genin, Soncin in aula
– Istat, pressione fiscale aumenta al 43,5%
– Giustizia più vicina, tappa a Siracusa per il progetto Uffici di Prossimità
– Previsioni 3B Meteo 6 Ottobre
azn
– Premier Meloni registra propria voce a Ufficio Marchi Ue
– Spagna, si va ad elezioni anticipate il 29 Novembre
– Berlino, 007 “Da Mosca guerra ombra contro di noi”
– Estonia sposta truppe vicino al confine con la Russia
– Garlasco, spunta valutazione psicologica su Stasi mai depositata
– Femminicidio di Pamela Genin, Soncin in aula
– Istat, pressione fiscale aumenta al 43,5%
– Giustizia più vicina, tappa a Siracusa per il progetto Uffici di Prossimità
– Previsioni 3B Meteo 6 Ottobre
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