Tg News - 30/3/2026 - Tuttoggi.info

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Tg News – 30/3/2026

ItalPress

Tg News – 30/3/2026

Lun, 30/03/2026 - 21:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Patriarcato di Gerusalemme: “La questione dei riti di Pasqua è risolta”
– Altri due soldati Unifil morti in Libano, tre vittime in poche ore
– Trump: “Progressi con l’Iran, senza intesa distruggeremo Kharg”
– Tajani: “Contraccolpi dal referendum ma nessuno pensa ad elezioni anticipate”
– Decreto bollette, il Governo mette la fiducia alla Camera
– Dimessa dall’ospedale la prof accoltellata a Trescore (Bg)
– A Perugia arrestato un 17enne, progettava una strage a scuola
– Agricoltura, Lollobrigida: “Sui costi di produzione non si può più perdere tempo”
– Previsioni 3B Meteo 31 Marzo
azn

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