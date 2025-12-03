Tg News - 3/12/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Cremlino: “Aperti al dialogo ma gli europei rifiutano”
– Meloni dal Bahrein: “Continuare a spingere per una pace giusta”
– Rilasciati Mogherini, Sannino e Zegretti, indagati per frode
– Femminicidio in provincia di Ancona, vittima una 50enne
– Depositata la perizia sul Dna sulle unghie di Chiara Poggi
– Corruzione e appalti in Sicilia, Gip dispone domiciliari per Cuffaro
– Ultimo saluto al Foro Italico a Nicola Pietrangeli
– Campagna antinfluenzale, l’appello di Carlo Conti
– Previsioni 3B Meteo per 4 Dicembre
