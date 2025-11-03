Tg News - 3/11/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Serie di crolli alla Torre dei Conti di Roma, operai feriti
– 43enne accoltellata alla schiena in pieno centro a Milano
– Incidenti sul lavoro, due morti in Piemonte e Lombardia
– 18enne ucciso a Napoli, si costituiscono due giovani
– Falciato in bici, a Bologna morto lo zio di Laura Pausini
– Nepal, morto uno degli alpinisti italiani dispersi
– Israele arresta ex procuratrice che denunciò torture
– Manovra, Zangrillo “Recuperare potere d’acquisto famiglie e imprese”
– Previsioni 3BMeteo 4 Novembre
azn
– Serie di crolli alla Torre dei Conti di Roma, operai feriti
– 43enne accoltellata alla schiena in pieno centro a Milano
– Incidenti sul lavoro, due morti in Piemonte e Lombardia
– 18enne ucciso a Napoli, si costituiscono due giovani
– Falciato in bici, a Bologna morto lo zio di Laura Pausini
– Nepal, morto uno degli alpinisti italiani dispersi
– Israele arresta ex procuratrice che denunciò torture
– Manovra, Zangrillo “Recuperare potere d’acquisto famiglie e imprese”
– Previsioni 3BMeteo 4 Novembre
azn