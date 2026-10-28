Tg News - 28/10/2026 - Tuttoggi.info

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Tg News – 28/10/2026

ItalPress

Tg News – 28/10/2026

Mer, 28/10/2026 - 19:03

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ROMA (ITALPRESS) In questa edizione:
– Scontro fra treni ad alta velocità in Spagna, almeno 68 morti
– Siher, la giudice non convalida il fermo, per Meloni “vergognoso”
– Via libera del Consiglio dei Ministri alla manovra
– Netanyahu contro i partiti arabi, niente maggioranza
– La fuga di Bolsonaro Jr dal Brasile, arrivato a Miami
– Il gas supera i 100 euro, timore crisi energetica in Europa
– Accise sul gasolio, nuovo taglio fino al 7 Novembre
– A Milano il salone sociale “Beauty For a Better Life” per persone in difficoltà
– Previsioni 3B Meteo 29 Ottobre
/gtr

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