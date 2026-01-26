Tg News - 26/1/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Polemica su agenti Ice, Trump invia lo zar dei confini in Minnesota
– Procura Roma invia investigatori a Crans-Montana
– Aperto fascicolo per istigazione suicidio dei genitori di Carlomagno
– Niscemi, si allarga il fronte della frana, evacuate 1000 persone
– Israele, trovati i resti dell’ultimo ostaggio a Gaza
– Mosca: “Rinunciando al gas russo Ue rinuncia alla libertà”
– Confindustria “Economia quasi ferma, tensioni gonfiano l’oro”
– Milano-Cortina, Fontana “Agenti ICE solo a protezione Vance e Rubio”
– Previsioni 3B Meteo 27 Gennaio
gsl
