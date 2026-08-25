Tg News - 25/8/2026 - Tuttoggi.info

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Tg News – 25/8/2026

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Tg News – 25/8/2026

Mar, 25/08/2026 - 18:03

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ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il Capo della Cia atterra a Mosca su un aereo militare
– Il Cremlino respinge il piano di pace di Zelensky
– Taglia Usa da 10 milioni di dollari sui Pasdaran
– Bagnino muore insieme al bagnante che stava soccorrendo
– Valditara: “Italiano sia obbligatorio per genitori studenti stranieri”
– Ex Ilva, in gara anche quarto grande operatore europeo
– Carburanti, verso proroga dello sconto delle accise
– Dieci anni fa il sisma del Centro Italia, Meloni accelera sulla ricostruzione
– Previsioni 3B Meteo 26 Agosto
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