Tg News - 24/11/2025 - Tuttoggi.info

Tg News – 24/11/2025

ItalPress

Lun, 24/11/2025 - 18:03

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vanoni, l’ultimo saluto nella Chiesa di San Marco a Milano
– Proiezioni Regionali: in Veneto Stefani, in Campania Fico, in Puglia Decaro
– Usa e Ucraina, nuovo piano di pace di 19 punti
– Famiglia nel bosco, Ministero “Rispettato obbligo scolastico”
– Napoli, 19enne ucciso per errore, il bersaglio era un amico
– Udine, due corpi trovati in edificio dismesso
– Rischio povertà, Calabria tra le peggiori in Ue
– A Verona l’ufficio postale diventa multilingue, inclusione al centro
– Previsioni 3B Meteo 25 Novembre
azn

