 Tg News - 23/9/2025 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tg News – 23/9/2025

ItalPress

Tg News – 23/9/2025

Mar, 23/09/2025 - 18:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump ad Assemblea Generale Onu: “Usa tornati più forti del mondo”
– Israele, i carri armati sono quasi nel centro di Gaza City
– Salis, Commissione Ue respinge revoca immunità per un voto
– Giallo sui droni su aeroporti di Copenaghen e Oslo
– Incidenti di Milano, 5 arrestati, 2 sono liceali minorenni
– Maltempo, nubifragio ad Ischia, strade allagate
– Uomo armato di coltello entra nel ghetto di Roma, fermato
– MedOr, dialogo tra Nord e Sud del mondo opportunità per la Sicilia
– Previsioni 3B Meteo 24 Settembre
gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!