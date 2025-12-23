 Tg News - 23/12/2025 - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Tg News – 23/12/2025

ItalPress

Tg News – 23/12/2025

Mar, 23/12/2025 - 18:03

Condividi su:


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Via libera del Senato alla Manovra, ora alla Camera
– Caso Epstein, nuove rivelazioni su Trump
– Greta Thunberg arrestata a Londra durante raduno Pro Pal
– Famiglia nel bosco, bambini rimangono in comunità
– Cambia Inno di Mameli, sparisce il “Sì” finale
– Save the Children, povertà piaga per milioni di bambini
– Luminarie, eventi e addobbi, Comuni spendono 400 milioni
– Il Consiglio Regionale del Lazio approva la manovra 2026
– Previsioni 3B Meteo 24 Dicembre
azn

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!