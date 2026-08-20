Tg News - 20/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione :
– Trump annuncia una “guerra economica devastante” all’Iran
– Caccia rumeno distrugge drone carico di esplosivo
– La Finlandia è il quarto Paese a rimandare in Italia i migranti
– Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata muore di difterite
– Caro carburanti, anche la benzina supera i 2 euro al litro
– Maltempo in Liguria, fulmine sulla stazione di Ventimiglia
– Vacanze, l’ora dei rientri, traffico da bollino rosso
– La Guardia di Finanza introduce il pagamento per i soccorsi non necessari
– Previsioni 3B Meteo per 21 Agosto
/gtr
– Trump annuncia una “guerra economica devastante” all’Iran
– Caccia rumeno distrugge drone carico di esplosivo
– La Finlandia è il quarto Paese a rimandare in Italia i migranti
– Palermo, bimba di 4 anni non vaccinata muore di difterite
– Caro carburanti, anche la benzina supera i 2 euro al litro
– Maltempo in Liguria, fulmine sulla stazione di Ventimiglia
– Vacanze, l’ora dei rientri, traffico da bollino rosso
– La Guardia di Finanza introduce il pagamento per i soccorsi non necessari
– Previsioni 3B Meteo per 21 Agosto
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