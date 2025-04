Tg News - 2/4/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Confessa l’ex di Ilaria Sila, corpo trovato in una valigia

– Dazi Usa, Meloni “Evitare una guerra commerciale”

– Israele espande l’offensiva a Gaza

– Genova, ultraleggero precipita nell’entroterra, 2 morti

– Incidente sul lavoro nel veronese, morto operaio

– Stroncato da polmonite Van Kilmer, l’attore aveva 65 anni

– In Italia 500mila under 20 con disturbi dello spettro autistico

– Trasporto marittimo, una roadmap verso la decarbonizzazione

– Previsioni 3B Meteo 3 Aprile

mrv