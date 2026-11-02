Tg News - 2/11/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Iran, da Khamenei ok per trattare con gli Usa
– Supermercati sotto attacco hacker in mezza Europa
– Rientrate in Italia le salme dei militari morti in Bosnia
– Incidente ferroviario in Spagna, identificate le due vittime italiane
– Crans-Montana, Moretti accusa ex proprietario Constellation
– Meloni “La lotta alla criminalità giovanile continua”
– Tennis, da oggi Zverev supera Sinner ed è il nuovo numero 1
– Libia-Italia, il forum di Misurata per rafforzare imprese e investimenti
– Previsioni 3B Meteo 3 Novembre
/gtr
– Iran, da Khamenei ok per trattare con gli Usa
– Supermercati sotto attacco hacker in mezza Europa
– Rientrate in Italia le salme dei militari morti in Bosnia
– Incidente ferroviario in Spagna, identificate le due vittime italiane
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