Tg News - 19/8/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump “No a truppe americane in Ucraina”
– Tregua a Gaza, sì di Hamas al piano
– In Pakistan sale a 706 bilancio morti in alluvioni
– Seconda vittima del botulino in Sardegna, morta 62enne
– Virus misterioso uccide imprenditore a Padova
– Investì 16enne a Terracina, aveva patente revocata
– Poliziotto ucciso a Napoli, lite per fuga di un pappagallo
– Chiusa la camera ardente, Pippo Baudo verso la sua Sicilia
– Previsioni 3B Meteo 20 Agosto
– Trump “No a truppe americane in Ucraina”
– Tregua a Gaza, sì di Hamas al piano
– In Pakistan sale a 706 bilancio morti in alluvioni
– Seconda vittima del botulino in Sardegna, morta 62enne
– Virus misterioso uccide imprenditore a Padova
– Investì 16enne a Terracina, aveva patente revocata
– Poliziotto ucciso a Napoli, lite per fuga di un pappagallo
– Chiusa la camera ardente, Pippo Baudo verso la sua Sicilia
– Previsioni 3B Meteo 20 Agosto
/gtr