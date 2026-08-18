Tg News - 18/8/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Trump posta una cartina di Hormuz “Nuovo territorio Usa”
– Ucraina: dieci morti in un raid a Kharkiv, Zelensky “Reagiremo”
– Svizzera, tornano trasferimenti migranti arrivati da Italia
– Ue, deroghe al Patto per aiuti energia pompe calore e nucleare
– Etna, torna regolare attività all’aeroporto di Catania
– Addio al cavallo Varenne, leggenda del trotto
– Carburanti, evaporato il taglio delle accise
– ActionAid, 10 anni dopo il terremoto in Centro Italia
– Previsioni 3B Meteo 19 Agosto
/gtr
– Trump posta una cartina di Hormuz “Nuovo territorio Usa”
– Ucraina: dieci morti in un raid a Kharkiv, Zelensky “Reagiremo”
– Svizzera, tornano trasferimenti migranti arrivati da Italia
– Ue, deroghe al Patto per aiuti energia pompe calore e nucleare
– Etna, torna regolare attività all’aeroporto di Catania
– Addio al cavallo Varenne, leggenda del trotto
– Carburanti, evaporato il taglio delle accise
– ActionAid, 10 anni dopo il terremoto in Centro Italia
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