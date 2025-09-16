Tg News - 16/9/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Israele annuncia controllo 40% di Gaza City
– Blitz dei pro Palestina in aula in Università a Pisa
– Addio a Robert Redford, divo di Hollywood
– Inchiesta Urbanistica a Milano, riesame smonta accusa Pm
– Mattarella ricorda Willy Monteiro: “L’odio genera odio”
– Due operai morti sul lavoro a Torino e a Milano
– Istat, ad Agosto carrello della spesa più caro
– Terna, al via la posa del cavo sottomarino tra Sicilia e Sardegna
– Previsioni 3B Meteo 17 Settembre
