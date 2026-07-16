Tg News - 16/7/2026 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Sentenza Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni
– Vicenda Roggero, centrodestra raccoglie firme per la grazia
– Legge elettorale, via libera dalla Camera, protesta opposizione
– Esplosioni a Teheran, attivato sistema difesa aerea
– Zelensky: “Accelerare consegne per difesa aerea”
– Crollo al Tribunale di Bolzano, tragedia sfiorata
– Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa
– Med-Or Day 2026, futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo
– Previsioni 3B Meteo 17 Luglio
azn
– Sentenza Ponte Morandi, Castellucci condannato a 12 anni
– Vicenda Roggero, centrodestra raccoglie firme per la grazia
– Legge elettorale, via libera dalla Camera, protesta opposizione
– Esplosioni a Teheran, attivato sistema difesa aerea
– Zelensky: “Accelerare consegne per difesa aerea”
– Crollo al Tribunale di Bolzano, tragedia sfiorata
– Invalsi, dispersione scolastica mai così bassa
– Med-Or Day 2026, futuro della Nato e sfida strategica del Mediterraneo
– Previsioni 3B Meteo 17 Luglio
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