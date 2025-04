Tg News - 16/4/2025 - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Impiantato pacemaker a Mattarella, sta bene

– Abusi su minorenni, arrestato ex parroco nel Bresciano

– 12enne morta in un frontale, padre positivo ad alcol e coca

– Morta in dirupo a Ischia, per Pm fu femminicidio

– Dazi, la California fa causa a Trump, domani Meloni negli Usa

– Migranti, Ue accelera su procedure di asilo veloci e Paesi sicuri

– Aiea: “Iran non lontano da bomba nucleare”

– Nel Milanese un progetto di housing sociale pubblico-privato

– Previsioni 3B Meteo 17 Aprile

gsl